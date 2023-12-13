AA & Ensonhaber

Son dönemde yurt dışında İslam dinini kutsallarına yönelik saldırılar artarken, bunun bir benzeri de bu kez Türkiye'de yaşandı.



Şırnak'ın Silopi ilçesinde İ.B'nin (34) 2. Cadde'de elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği bilgisi üzerine çevredekiler tepki gösterdi.

Yakalanan provokatör, kaymakamlığa götürüldü

Bunun üzerine İ.B. polis ekiplerince Kaymakamlık binasına götürüldü.

Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı.

"Kanun gereğini yapacak"

Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek

Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz. Yapılan hakaret, bizim de Kur'an'ımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız.