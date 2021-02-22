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    Şırnak'ta kurtlar keçi sürüsüne saldırdı

    Kurtlar keçi sürüsüne saldırdı. Saldırı sonucu 25 keçi telef olurken, 15’i de yaralandı. Çoban Hasan Dalaman, yetkililere seslenerek zararının giderilmesini istedi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 12:18
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    Şırnak'ta kurtlar keçi sürüsüne saldırdı

    Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde 20 yıllık çoban Hasan Dalman, otlanması için meraya götürdüğü küçükbaş hayvanlarını akşam olunca Güçlükonak yolu üzerindeki hayvan barınağına bıraktı.

    Evine giden Dalman’ın barınağı, gece vakti kurtların saldırısına uğradı.

    50 BİN LİRA ZARAR

    Barınakta olan 100 keçiden 25’i boğarak öldüren kurtlar, 15’ini de çeşitli yerlerinden yaraladı.

    9 yıldır hayvanlarını barınağa bıraktığını aktaran Dalman, "Sabah buraya gelince sürüye kurt saldırdığını gördüm. 25 keçiyi öldürmüş, bazıları da yaralı. Kurtlar boğduğu keçileri kayalıklardan atmış. 50 bin lira zararım oldu. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." dedi.

    Şırnak'ta kurtlar keçi sürüsüne saldırdı ViDEO

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