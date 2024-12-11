Şırnak'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

DHA

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu İsmail Ailesi, ailecek bir yolculuğa çıktı.

Gültepe Mahallesi'ne bağlı Çığır mevkiinde seyreden Mahmut İsmail idaresindeki otomobilin lastiği patladı.

Lastiğin aniden patlamasıyla sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken, kontrolden çıkan araç şarampole devrildi.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Mahmut İsmail’in hayatını kaybettiği belirlendi.

1’i ağır, 5 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TAZİYEYE GİTTİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Sürücü Mahmut İsmail’in cenazesiyse morga götürüldü. Hastanedeki yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Suriye uyruklu aynı aileden olan otomobildekilerin, Mersin’den Cizre ilçesine taziye için gittikleri öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.