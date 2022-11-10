Ortaokul öğretmeni, kopya çektiği gerekçesiyle okul idaresine gönderdiği öğrencinin ağabeyleri tarafından sınıfta darbedildi. Okul koridorunda yaşanan arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğretmen M.K., dün sınavda kopya çeken öğrencisini, okul idaresine gönderdi.

Okul idaresi de durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

Öğrencilerinin önünde dövdü

Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B., ders sırasında sınıfa girip öğretmen M.K.’yi, öğrencilerinin gözü önünde darbetti.

Ses üzerine diğer sınıflardaki öğretmenlerin gelmesiyle Ş.B. ve A.B. sınıftan çıkarıldı.

Şırnak’ta öğrencinin ağabeyleri öğretmeni dövdü ViDEO

Emniyette işlemleri sürüyor

Bir süre koridorda devam eden tartışmanın ardından ağabeyler dışarı atıldı.

Öğretmen M.K., kendisini darbeden Ş.B. ve A.B.’den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eğitimcilerden protesto

Okulun önünde toplanan eğitimciler, yaşanan şiddet olayını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, şunları söyledi:

“Bugün buraya dün yaşanan şiddet olayını ve faillerini kınamak şiddete uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu belirtmek ve şiddet olaylarının son bulması, okulların ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanması adına hükümete ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunmak için toplanmış bulunmaktayız. Eğitimciye yapılan saldırıyı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.

“Mevcut düzenlemelerin caydırıcı olmadığı…”

Talebimiz eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmesi, eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve şiddet mağduru personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukuki yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmasıdır. Mevcut düzenlemelerin caydırıcı olmadığı, bilakis şiddeti beslediği artık görülmelidir.”