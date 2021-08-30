Şırnak’ta otomobil şarampole uçtu: Anne ve oğlu öldü

Akrabalarının düğününe giden araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinden Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyündeki akrabalarının düğününe giden 34 SN 0748 plakalı araç, dün gece sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER UZUN UĞRAŞ VERDİ

Araçta sıkışan Kevser Adıyaman (46), oğlu Azat Adıyaman (17) ve sürücü Nazım Adıyaman, uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNE VE OĞLU ÖLDÜ

Kazada yaralanan Kevser Adıyaman ve oğlu Azat Adıyaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nazım Adıyaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.