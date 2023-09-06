Şırnak’ta saka kuşu kaçakçılığına, 2 milyon 292 bin TL ceza

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye geçirilen ürünlere yönelik denetimler sürüyor
Habur Sınır Kapısı'nda 10 gün önce ihbar üzerine bir araçta arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Habur Gümrük Muhafaza ekipleri, kafeslerde bulunan yaklaşık bin 600 saka kuşu buldu.
Bunun üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.
300'ü yolda öldü
Ekiplerce koruma altına alınan kuşlardan yaklaşık 300'ünün yolda öldüğü tespit edildi.
Bin 300 kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde yapılan bakımlarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
2 milyon 240 bin lira ceza
Şüpheliler M.B ve M.S.Y.’ye, 52 bin 780 lira idari para cezası ve 2 milyon 240 bin lira da tazminat bedeli uygulandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)