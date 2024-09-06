Şırnak'ta servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

AA
Şırnak'ta merkez Kumçatı-Kasrik beldesi kara yolu 12. kilometresinde, S.K. yönetimindeki 73 M 1015 plakalı işçi taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücünün yanı sıra minibüsteki 5 işçi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Şırnak ve Cizre ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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