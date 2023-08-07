Şırnak'ta sıcak havadan etkilenen şoförler araç gölgesine sığındı Silopi ilçesinde sıra beklerken sıcak havadan etkilenen şoförler, tır parkında bekledikleri sırada araçların gölgesinde serinliyor.

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İHA

Dünya genelinde kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yük taşıyan tır şoförleri aşırı sıcaklardan olumsuz etkileniyor.

Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi Tır Parkı’nda sıra bekleyen şoförler, araçların gölgesinde yada alt kısmında güneşten korunarak serinlemeye çalışıyor.

"4 gün burada tır parkında sırada kalıyoruz"

Tır şoförlerinden Mehmet Demir, bunaltıcı sıcaklardan çok etkilendiklerini belirterek, şöyle dedi:

Sıcaklığın altında çalışmaktayız. Şu anda hissedilen sıcaklık 50 dereceye yakındır. Bizde serinlemeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok ekmek parasıdır. 3-4 gün burada tır parkında sırada kalıyoruz.

Araçların gölgesinde serinliyoruz

Yusuf Allan ile Recep Duymaz ise sıcaklıklardan korunmak için araçların gölgesinde serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.