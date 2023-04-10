Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı Polisin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlendiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

DHA

Mehmetçik, bir zamanlar teröristlerin kendilerine yuva bildiği Şırnak'ta başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Yaz-kış demeden terörist avında olan kahramanlar, bir taraftan da terör örgütlerinin eylem planlarını suya düşürmek için denetimlerini sıklaştırdı.

İl genelinde operasyon

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü de, terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenledi.

Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.