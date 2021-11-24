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    Şırnak’ta terör örgütü üyesini JASAT yakaladı

    Şırnak’ta “terör örgütüne üye olma” suçundan aranan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 21:26
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    Şırnak’ta terör örgütü üyesini JASAT yakaladı

    Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince, “silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan S.A'nın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

    Çalışma sonucu, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydı bulunan S.A. isimli kadın şahıs, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yapılan teknik araştırma sonucu Hakkari’de olduğu tespit edildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    JASAT ekiplerince söz konusu adreste düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.

    Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şırnak’ta terör örgütü üyesini JASAT yakaladı #1

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