Şırnak'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheliye gözaltı
DHA

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; daha önce sağ ele geçirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

4 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.