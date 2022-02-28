Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe

Emniyet ekiplerince düzenlenen kaçakçılara yönelik operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 73 kişi gözaltına alındı.

Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda emniyet güçleri tarafından kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

73 GÖZALTI

Yapılan operasyonlarda 62’si kaçakçılık, 11’i asayiş suçlarından olmak üzere 73 şüpheli gözaltına alındı.

GÜMRÜK KAÇAĞI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 4 adet tabanca fişeği, 28,96 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 18 bin 775 paket kaçak sigara, 2 bin 950 adet muhtelif inşaat malzemesi, 278 adet kamyon, çekici malzemesi, 200 kilo çay, 51 paket elektronik sigara tütünü, 13 adet cep telefonu aksesuarı, 11 çift ayakkabı, 10 adet cep telefonu, 4 kilogram nargile tütünü, 1 adet Resmi Belgede Sahtecilik olayında 1 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.