Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
533.653
-2.08%
BTXN Coin
37.01
-3.14%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe

    Emniyet ekiplerince düzenlenen kaçakçılara yönelik operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 73 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe

    Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda emniyet güçleri tarafından kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

    73 GÖZALTI

    Yapılan operasyonlarda 62’si kaçakçılık, 11’i asayiş suçlarından olmak üzere 73 şüpheli gözaltına alındı.

    GÜMRÜK KAÇAĞI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonlarda, 4 adet tabanca fişeği, 28,96 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 18 bin 775 paket kaçak sigara, 2 bin 950 adet muhtelif inşaat malzemesi, 278 adet kamyon, çekici malzemesi, 200 kilo çay, 51 paket elektronik sigara tütünü, 13 adet cep telefonu aksesuarı, 11 çift ayakkabı, 10 adet cep telefonu, 4 kilogram nargile tütünü, 1 adet Resmi Belgede Sahtecilik olayında 1 adet sahte pasaport ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Şırnak ta terörün finans kaynaklarına darbe #1

    Şırnak ta terörün finans kaynaklarına darbe #2

    Şırnak ta terörün finans kaynaklarına darbe #3


    İlginizi Çekebilir

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Ukrayna, Rusya aleyhine 'soykırım' davası açtı
    Dünya

    Ukrayna, Rusya aleyhine "soykırım" davası açtı

    Ukrayna’daki sivil kayıp, 352’ye yükseldi
    Dünya

    Ukrayna’daki sivil kayıp, 352’ye yükseldi

    Görüş Bildir