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    Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

    Terörün finansal kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, emniyet ekiplerince yakalanan 83 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 14:26
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    Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

    GÜMRÜK KAÇAĞI EŞYALARA EL KONULDU

    Operasyonlarda, 17 kilo 790,05 gram eroin, 627,75 gram metamfetamin, 2,17 gram esrar, 68 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet bong düzeneği, 16 bin 728 paket kaçak sigara, 57 adet cep telefonu, 64 adet cep telefonu aksesuarı, 4 adet elektronik sigara ele geçirildi.

    83 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan operasyonlarda 59’u kaçakçılık, 21’i asayiş suçlarından, 2 şüpheli terör ve 1 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 83 şüpheli gözaltına alındı.

    Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı #1

    Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı #2


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