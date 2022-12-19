Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı

Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı

Cizre'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi.

Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı tır, İnci köyü mevkisinde Orhan Bayram idaresindeki 27 AIL 003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram, Nurettin ve Zafer Üstev ile Melik Kırmızıgül yaşamını yitirdi, tır sürücüsü Kadir Çapın ve Nursait Edis yaralandı.

Yoldaki ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.