Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü
AA

Hüsamettin Hamarat yönetimindeki 72 AAZ 220 plakalı tır, Şırnak-Uludere yolunun 3. kilometresinde Abdulkerim Ürün'ün kullandığı 06 COU 51 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

3'ü de ağır yaralandı

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Esmer Ürün ağır yaralandı.

İhbar üzerine yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Hiçbiri kurtulamadı

Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenler Uludere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, feci kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü
Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü
Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü
Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü
Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü