Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü

AA
Hüsamettin Hamarat yönetimindeki 72 AAZ 220 plakalı tır, Şırnak-Uludere yolunun 3. kilometresinde Abdulkerim Ürün'ün kullandığı 06 COU 51 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
3'ü de ağır yaralandı
Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Esmer Ürün ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Hiçbiri kurtulamadı
Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybedenler Uludere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, feci kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.