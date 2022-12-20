Şırnak'ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü

Karşı şeride geçen tırın hafif ticari araca çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

Şırnak’ta dün sabah saatlerinde Cizre- Silopi kara yolunda tır dehşet saçtı.

K.Ç.’nin kullandığı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Orhan Bayram’ın kullandığı hafif ticari araçla, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram ile yanındaki Nurettin ve Zafer Üstev olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Hafif ticari araçtaki yaralı Melik Kırmızıgül ile tır sürücü K.Ç. ve yanındaki N.E. de yaralandı.

Melih Kırmızıgül, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazeler defnedildi

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

O anlar kayıt altına alındı

Tır sürücüsü K.Ç. ve N.E.’nin Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken, kaza anı bir araç kamerasına yansıdı.

Manevralara rağmen kurtulamadı

DHA'nın haberine göre, yaşanan kazada kendine doğru gelen tırı gören sürücü Orhan Bayram'ın manevrasına rağmen iki araç da kafa kafaya çarpışıyor.





































