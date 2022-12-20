Petrol
80.25
0.56%
Euro
19.806
0.12%
Dolar
18.6585
0.05%
Altın
1.082
1.06%
Borsa
5437
0.00%
Bitcoin
319.150
0.29%
BTXN Coin
7.98
-3.85%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Şırnak'ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü

    Karşı şeride geçen tırın hafif ticari araca çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaza anı, araç kamerasına yansıdı.
    • 20.12.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü

    Şırnak’ta dün sabah saatlerinde Cizre- Silopi kara yolunda tır dehşet saçtı.

    K.Ç.’nin kullandığı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Orhan Bayram’ın kullandığı  hafif ticari araçla, kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram ile yanındaki Nurettin ve Zafer Üstev olay yerinde hayatını kaybetti.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Hafif ticari araçtaki yaralı Melik Kırmızıgül ile tır sürücü K.Ç. ve yanındaki N.E. de yaralandı.

    Melih Kırmızıgül, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Cenazeler defnedildi

    Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

    O anlar kayıt altına alındı

    Tır sürücüsü K.Ç. ve N.E.’nin Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken, kaza anı bir araç kamerasına yansıdı.

    Manevralara rağmen kurtulamadı

    DHA'nın haberine göre, yaşanan kazada kendine doğru gelen tırı gören sürücü Orhan Bayram'ın manevrasına rağmen iki araç da kafa kafaya çarpışıyor.

    Şırnak ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü #1

    Şırnak ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü #2

    Şırnak ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü #3

    Şırnak ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü #4

    Şırnak ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü #5

    Şırnak ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü #6

    Şırnak ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü #7

    Şırnak ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü #8

    Şırnak ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü #9

    Şırnak ta tır karşı şeride geçti: 4 ölü #10


    Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu
    Dünya

    Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu

    Mahkeme ev sahibinin usulsüz tahliyesini durdurdu
    Gündem

    Mahkeme ev sahibinin usulsüz tahliyesini durdurdu

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir