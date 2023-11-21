Şırnak'ta tırın taksiye çarptığı kazada 2 kişi öldü Şırnak'ta tırın taksiye çarpması sonucu biri Irak uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

DHA

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Habur Sınır Kapısı'na doğru seyir halindeki A.Y. idaresindeki taksiye F.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır arkadan çarptı.

Kazada taksideki 5'i Irak uyruklu 7 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede öldüler

İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Irak uyruklu Eyüp Ahmet (47) ile Mardin nüfusuna kayıtlı Nevzat Çınar (42), doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

Yaralı 4 Irak uyrukludan biri de Elazığ'a sevk edildi.

Tır sürücüsü F.T. ile tedavisi tamamlanan taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı.

Ölen 2 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)