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    Şırnak’ta, toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

    Nokta istihbaratla 9 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, toprağa gömülü vaziyette çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
    • 11.05.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:31
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    Şırnak’ta, toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

    Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlar, başarılı bir şekilde devam ediyor…

    İl Jandarma Komutanlığı, nokta istihbaratıyla Şırnak-Silopi ilçe Çalışkan beldesi kırsalında, 9 Mayıs 2022 tarihinde operasyon gerçekleştirdi.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; toprağa gömülü vaziyette, 13 kilogram C4 plastik patlayıcı, 300 gram ağırlığında TNT patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 13 adet elektrikli fünye, 1 adet mekanik fünye, 10 adet EYP sistemi, 2 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet akımölçer, 8 adet elektronik devre kartı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Malzemeler, emniyetli bir şekilde imha edildi.

    Şırnak’ta, toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi VİDEO

    Şırnak’ta, toprağa gömülü patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi #1

    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği belirtildi.


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