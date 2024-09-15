Şırnak’ta trafik kazası: 4 yaralı
İHA

Şırnak merkez Cumhuriyet Mahallesi kent meydanında kavşaktan dönmeye çalışan hafit ticari araç ile ticari taksi çarpıştı.

Hafif ticari araçta bulunan Nurullah Gülenç, Özgür Tetik, Emir Deniz ve Mehmet Sakın çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı.

EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör