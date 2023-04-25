Şırnak'ta uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı Cizre ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Şırnak Cizre'nin Dirseklik mevkiinde kaza meydana geldi.

Cizre’den Şırnak istikametine gitmekte olan Hasan Basri Osal idaresindeki 20 AKC 69 plakalı özel otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Hasan Basri Osal, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.