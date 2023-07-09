Şırnak'ta vahşet! İşkence görmüş erkek cesedi bulundu... Boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı ve işkence görmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, 30 yaşındaki kamyon şoförüne ait olduğu belirlendi.

DHA

Kan donduran cinayet, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki bir köyde işlendi…

Kırsalda yaşayanlar, akşam saatlerinde ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi gördü.

Durum hemen kolluk kuvvetlerine bildirildi.

Bıçak ve işkence izleri...

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin 30 yaşındaki kamyon şoförü Bedirhan Kilim’e ait olduğu tespit edildi.

Kilim’in vücudunda da bıçak ve işkence izlerine rastlandı.

Katil ya da katilleri aranıyor

Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.