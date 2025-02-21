DHA
Şırnak merkez Gazipaşa Mahallesi'nde C.T. idaresindeki otomobil, kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Bayram Y.'ye, ardından da park halindeki kamyonete çarptı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken Bayram Y., ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bayram Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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