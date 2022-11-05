Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.567
2.81%
BTXN Coin
10.60
3.21%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Şırnak'ta yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci hastanelik oldu

    Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki Cezeri Kız Öğrenci Yurdu’nda ilaçlama sonrası 76 öğrenci, karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
    • 05.11.2022 - 10:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci hastanelik oldu

    Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar kampüsü içerisinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu’nda yurdun mutfak kısmında saat 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama sonrası yatakhane bölümlerindeki 76 kız öğrencide karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı.

    Zehirlenme şüphesiyle 76 öğrenci, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 76 öğrenci, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdi.

    Adli ve idari soruşturma

    Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada ise hem adli hem idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "4 Kasım günü Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü içerisinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu’nun mutfak kısmında saat 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrenci zehirlenmiş, Şırnak Devlet Hastanesi’ne intikal ettirilen öğrencilerin tedavileri tamamlanmıştır. Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi’nde misafir edilmektedir. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

    Şırnak ta yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci hastanelik oldu #1

    Şırnak ta yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci hastanelik oldu #2

    Şırnak ta yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci hastanelik oldu #3

    Şırnak ta yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci hastanelik oldu #4

    Şırnak ta yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci hastanelik oldu #5

    Şırnak ta yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci hastanelik oldu #6

    Şırnak ta yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci hastanelik oldu #7


    Bursa'da eski sevgilisini döven sanığa iyi hal indirimi
    3. Sayfa

    Bursa'da eski sevgilisini döven sanığa iyi hal indirimi

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Afyonkarahisar’da ücret kavgası: Veteriner hekim ve tekniker darbedildi
    3. Sayfa

    Afyonkarahisar’da ücret kavgası: Veteriner hekim ve tekniker darbedildi

    Görüş Bildir