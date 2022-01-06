Şırnak'taki çeyiz hırsızları tutuklandı

Aynı binada birer gün arayla bir genç kıza ait 50 bin TL değerindeki çeyiz ile hamur yoğurma makinesini çalan 3 şüpheli, emniyet ekiplerince gözaltına alınarak, tutuklandı.

Şırnak'ın Aydınlıkevler Mahallesi TOKİ konutlarında oturan aile, kızları Z.B.’nin yaklaşık 50 bin TL değerindeki çeyizlik eşyalarını çatı katındaki bir odaya koydu.

Bir gün sonra odayı kontrol eden aile, kapının kırıldığını ve eşyaların çalındığını gördü.

ÇEYİZLE BİRLİKTE HAMUR MAKİNESİ DE ÇALINDI

Bir gün sonra ise aynı binadan yaklaşık 3 bin TL değerinde hamur yoğurma makinesi çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki olayla ilgili bölgede araştırma yaparken 2 şüphelinin park halindeki sepetli bir motosikleti çalmaya çalıştıklarını gördü.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Yaklaşık 600 metrelik takibin ardından şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı yerde 6 parça halinde uyuşturucu madde bulundu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Z.B.’nin çeyizlik eşyası ile aynı binadaki hamur yoğurma makinesini de kendilerinin çaldığını itiraf eden H.İ. ve Z.A. diğer şüphelinin ise F.B. olduğunu söyledi.

Ekipler tarafından F.B.'nin de bulunduğu evde yapılan aramada, çalınan malzemeler bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



