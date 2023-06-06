Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 52 kişi yakalandı Şırnak'ta kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerince yakalanan 52 şüpheli gözaltına aldındı.

İHA

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmiyor.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il merkezi ve 6 ilçe ile Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarını yok etmeye ve kaçakçılara yönelik düzenledikleri operasyonlarda 42'si kaçakçılık, 9'ü asayiş ve 1'i terör suçundan olmak üzere 52 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 3,54 gram metamfetamin, 2,94 gram eroin, bin 886 paket sigara, 6 adet elektronik emtia, 5 adet cep telefonu, 1 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.