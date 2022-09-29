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    Sırp çetenin uyuyan hücre sorumlusu İstanbul’da yakalandı

    Karadağ’da hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Sırp suç örgütü Kavac’ın uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirtilen Milan Vujotic, İstanbul’da gözaltına alındı.
    • 29.09.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 17:45
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    Sırp çetenin uyuyan hücre sorumlusu İstanbul’da yakalandı

    İstanbul Şişli’de, 8 Eylül’de Sırp suç örgütü Skaljari’nin lideri Jovan Vukotiç’in trafikte silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı.

    Yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Organize Polisi, cinayeti aydınlattıktan sonra olaya taraf ‘Kavac’ suç örgütü ile ‘Skaljari’ örgütünün diğer üyelerini de çalışmalarına dahil etti.

    İstanbul'da olduğu tespit edildi

    Polis ekiplerince suç örgütü üyelerine yönelik yapılan çalışmalarda saldırıyla bağlantısı olmadığı anlaşılan ancak ‘Kavac’ suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirtilen Milan Vujotiç’in (40) İstanbul’da olduğunu tespit etti.

    Karadağ’da hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Vujotiç’in kaldığı lüks villayı tespit eden Organize Polisi, 23 Eylül’de söz konusu adrese operasyon düzenledi.

    Cezaevine gönderildi

    DHA'nın aktardığına göre Vujotiç, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sırp çetenin uyuyan hücre sorumlusu İstanbul’da yakalandı #1


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