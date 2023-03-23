Şişli Belediyesi’nin güvenliklerinden saldırı! Temizlik işçisini dışarı attılar Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan adam, işten çıkarılınca evrak işlemleri için geldiği belediyede güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarıya atıldı.

İHA

Şişli Belediyesi’nde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sabah saatlerinde yoğunluğun olduğu sırada binada sesler yükseldi.

Belediyede önceden temizlik işçisi olarak çalıştığı ve kısa süre önce işine son verildiği öğrenilen bir adam işlemler için binaya geldi.

Görevlilerden saldırı

Burada işçiyi gören güvenlik görevlileri, ilk olarak geçişine izin vermedi. Ardından bina içinde başlanan tartışmada tansiyon yükseldi.

Eski işçinin evrak işlemlerini halletme konusunda ısrar olmasının üzerine görevliler saldırıya geçti.

O anlar kamerada

Görevlilere direnen adam, vatandaşların gözleri önünde yaka paça dışarıya atıldı.

Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan olaya ilişkin belediyeden henüz bir açıklama gelmedi.