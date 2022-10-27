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    Şişli’de 2.5 milyon liralık banka vurgunu

    Bölgedeki bir bankaya gelen iki şahıs, banko arkasındaki çuvalı gözlerine kestirdi. Bunun üzerine biri etrafı gözetlerken diğeri de müşterilerin ve çalışanların yanında para dolu çuvalı aldı.
    • 27.10.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:42
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    Şişli’de 2.5 milyon liralık banka vurgunu

    Hırsızların bu kez hedefi banka oldu...

    İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir bankaya hırsız dadandı.

    Öğle saatlerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, otomobilleriyle bankaya geldi.

    Bu sırada şüphelilerden biri etrafı gözetlemeye başladı. Diğeri ise çalışanlara fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti.

    2.5 milyonluk çuvalı ele geçirdi

    Şapkalı şahıs, bir bankonun arkasına bırakılmış olan içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı.

    Arkadaşıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, araçlarına binerek izlerini kaybettirdi.

    Şişli’de 2.5 milyon liralık banka vurgunu #1

    1,5 saat sonra fark edildi

    Olayın üzerinden 1,5 saat geçmesinin ardından bir personel, söz konusu çuvalı almak için banko arkasına geçti.

    Burada çuvalı yerinde göremeyen çalışanın haber vermesi üzerine banka yetkilileri, güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

    Şişli’de 2.5 milyon liralık banka vurgunu #2

    Ekipler eşkalleri belirledi

    Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

    Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, harekete geçerek önce  şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı, ardından eşkalleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

    DHA'nın aktarımına göre; yapılan incelemelerde, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.

    Şişli’de 2.5 milyon liralık banka vurgunu #3


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