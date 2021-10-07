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Şişli’de, alışveriş merkezindeki cep telefonu hırsızı kamerada

Şişli’de, alışveriş merkezindeki cep telefonu hırsızı kamerada

Hırsızlık şüphelisi olan Fas uyruklu B.A.’yı yakalayan polis ekipleri, şahsın bir kadının cep telefonunu da çaldığını tespit etti. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.