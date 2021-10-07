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- Şişli’de, alışveriş merkezindeki cep telefonu hırsızı kamerada
Şişli’de, alışveriş merkezindeki cep telefonu hırsızı kamerada
- DHA
- 07.10.2021 - 10:18
- Güncelleme : 07.10.2021 - 10:43
İstanbul Şişli’de bulunan bir alışveriş merkezinde polis, hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan Fas uyruklu B.A. isimli şahsın, farklı hırsızlık olaylarına karışmış olabileceği şüphesi üzerine araştırmalarını derinleştirdi.
Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaparken giymiş olduğu tişörtü telefonunda ekran resmi yaptığını belirledi.
GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, geçen hafta alışveriş merkezindeki bir ayakkabı mağazasında alışveriş yapan D.Ö isimli kadının da cep telefonunu çalan kişinin B.A. olduğunu tespit etti.
Görüntülerde D.Ö.’nün ayakkabı denediği sırada B.A.’nın, kadının çantasından cep telefonunu çaldığı anlar yer aldı.
Şişli’de, alışveriş merkezindeki cep telefonu hırsızı kamerada
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan şüpheli B.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.