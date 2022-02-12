Şişli’de araçlardan hırsızlık yapan şahıs, polise yakalandı

Park halindeki 5 farklı aracın camlarını kırarak içerisinde bulunan değerli eşyalarını çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirli tarihlerde çok sayıda araçtan hırsızlık yapan şahsı yakalamak için harekete geçti.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN CAMLARINI KIRIP EŞYA ÇALDI

Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, park halindeki araçların camlarını kırarak içerisinde bulunan değerli eşyaların çalındığı belirledi.

Şişli’de araçlardan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takipte yeri tespit edilen K.A, Kağıthane’de bulunan bir apartta yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.