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    Şişli’de araçlardan hırsızlık yapan şahıs, polise yakalandı

    Park halindeki 5 farklı aracın camlarını kırarak içerisinde bulunan değerli eşyalarını çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.02.2022 - 09:56
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    Şişli’de araçlardan hırsızlık yapan şahıs, polise yakalandı

    İstanbul'un Şişli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirli tarihlerde çok sayıda araçtan hırsızlık yapan şahsı yakalamak için harekete geçti.

    PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN CAMLARINI KIRIP EŞYA ÇALDI

    Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, park halindeki araçların camlarını kırarak içerisinde bulunan değerli eşyaların çalındığı belirledi.

    Şişli’de araçlardan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

    ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan teknik ve fiziki takipte yeri tespit edilen K.A, Kağıthane’de bulunan bir apartta yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

    Şişli’de araçlardan hırsızlık yapan şahıs, polise yakalandı #1

    Şişli’de araçlardan hırsızlık yapan şahıs, polise yakalandı #2


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