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    Şişli’de bavullu 2 kadını hiçbir taksici almadı

    Yanlarında bavul bulunan 2 kadın, yaklaşık 1 saat boyunca taksi bekledi. Kısa mesafe bahanesiyle kadınları taksilerine almayan sürücüler, 100 lira talep etti. Kadınların çilesi kameraya yansıdı.
    • 01.11.2022 - 16:18
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    Şişli’de bavullu 2 kadını hiçbir taksici almadı

    İstanbul’un Şişli ilçesinde bugün öğle saatlerinde yanlarında bavul bulunan 2 kadın, Harbiye’den Kurtuluş’a taksiyle gitmek istedi.

    Yol kenarında bir süre bekleyerek taksi durdurmak isteyen kadın yolcuları, taksi şoförleri ‘kısa mesafe’ gerekçesiyle aracına almadı.

    Bununla da kalmayan taksiciler, indi bindi için kadın yolculardan 100 TL talep etti.

    1 saat boyunca binemediler

    Duran her şoförden aynı ücreti duyan kadınlar, taksimetreyi açmaları gerektiğini söylese de taksiciler bunu kabul etmedi.

    Yanlarında bulunan bavul ile yaklaşık bir saat süren kadın yolcuların çilesini ise o esnada oradan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

    Şişli’de bavullu 2 kadını hiçbir taksici almadı #1


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