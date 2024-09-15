İHA
İstanbul'un Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken, sağlık ekipleri de yaralanan O.A.R.A.R. ve S.T.S. isimli 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
BİR KİŞİ YAKALANDI
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.M.A.A.G. isimli şüpheli ise kaçmak isterken yakalandı.
KAMERALARA YANSIDI
Şahısların alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları öğrenilirken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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