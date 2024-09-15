İHA

İstanbul'un Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken, sağlık ekipleri de yaralanan O.A.R.A.R. ve S.T.S. isimli 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

BİR KİŞİ YAKALANDI

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.M.A.A.G. isimli şüpheli ise kaçmak isterken yakalandı.

KAMERALARA YANSIDI

Şahısların alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları öğrenilirken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör