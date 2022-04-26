Bilgisayar deposunu soyan ve çevredekiler tarafından fark edilen 3 hırsızın rahat tavırları izleyenlere pes dedirtti.

İstanbul'un Şişli ilçesine araçla gelerek bir bilgisayar deposunu hedef alan 3 hırsız, levye ile kepengi açıp kapıyı kırarak içeri girdi.

Hırsızlar dakikalar içinde 250 bin liralık bilgisayarı araca yükledi.

Fark edilmelerine rağmen çalmaya devam ettiler

DHA'nın haberine göre o sırada ise çevrede yaşayan vatandaşlar durumu fark edip balkona çıktı. Vatandaşların 'polis geliyor bekleyin' uyarılarına aldırış etmeyen hırsızlar soyguna devam edip daha sonra da ortadan kayboldu.

Şişli'de bilgisayar hırsızları kamerada VİDEO

