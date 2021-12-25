Şişli'de binalara dadanan hırsızlar kamerada

Gündüz vakti girdikleri binada kapısını kırdıkları daireden ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayarı alıp kaçan iki hırsız, polisi harekete geçirdi.

İstanbul Şişli'de yaşayan ve iş çıkışı evine geldiği esnada daire kapısının kırık olduğunu gören Onur Kafkas, ziynet eşyalarının ve dizüstü bilgisayarının çalındığını fark etti.

Apartman girişindeki güvenlik kameralarını izleyen Kafkas, 2 kişinin saat 14.30 sıralarında binaya girdiğini 15.30'da ise bilgisayar çantasıyla çıktıklarını tespit etti.

"PATLATMADIKLARI KAPI KALMADI"

Görüntüleri alıp polise giden Kafkas, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kafkas'la aynı binada oturan Erdal Çakırca, "Bizim apartmanımızda patlatmadıkları kapı kalmadı. Bizim ayakkabılarımızı götürdüler, komşuların başka eşyalarını götürdüler. 8 numaralı daireye girmişler, çalacak bir şey bulamayınca çatal kaşık setini götürmüşler. Bir kere hırsızı tam girişte yakaladım.

"ÖNCELERDE 2 KİŞİYİ YAKALAMIŞTIM, BIÇAK ÇEKMİŞLERDİ"

Bana su getirdiğini söyledi ama boş damacana vardı. Şüphelendim. Kapıyı üzerine kilitledim bu sefer çatıya çıktı. Bitişik düzen olduğu için diğer binaların çatılarına atlayıp bir boşluktan kaçtı. Daha sonra 2 kişiyi yakaladım onlar da bıçak çekti bana." dedi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, apartman girişindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin peşine düştü.

Şişli'de hırsızlar kamerada