Şişli’de, bir evden çaldıklarını, başka binaya bıraktılar

Hırsızlık için binanın önüne gelen şahıslardan biri gözcülük yaparken, diğeri daireye girip ev sahiplerine ait cep telefonu ve laptopları çaldı. Şahıslar evden çaldıklarını, başka bir binaya bıraktı.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi'nde, 5 Şubat tarihinde saat 06.00 sıralarında, sokakta dolaşan iki kişiden biri gözcülük yaparken diğeri yol üzerindeki bir binanın 4'üncü katındaki dairenin kapısını açıp ev sahiplerine ait cep telefonu ve laptopları çaldı.

Hırsızlık şüphelisi, çaldıklarını alt sokaktaki bir binanın içine bıraktıktan sonra kayıplara karıştı.

Sabah kalktıklarında cep telefonları ve laptoplarının yerinde olmadığını görünce hırsızlığı anlayan daire sakinleri durumu polise bildirdi.

EŞKALLERİ BELİRLENDİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, evde parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri belirlenen hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

“POLİS HIRSIZLARIN BİRÇOK İKAMETE GİRDİĞİNİ TESPİT ETTİ”

Hırsızlık yapılan binada iş yeri olan Hasan Karalök, “Binanın 4'üncü katındaki daireye sabah 5 ile 6 arası girip çıkıyorlar. Dairede 3 genç arkadaş oturuyor. Kapıyı muhtemelen kilitlemediklerini söylüyorlar. Hırsızlar kartla, sert bir cisimle açmışlar. Girmişler, bilgisayarları, elektronik eşyaları almışlar. Daha sonra burada yan sokaktaki bir binaya giriyorlar. Hırsızlar, orada yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra tekrar çıkıp aşağı sokaktan devam ediyorlar. Bizim ihbarımızdan sonra polis çevredeki kameraları araştırdığında hırsızların birçok ikamete girdiğini tespit etti." dedi.

Şişli'de evden hırsızlık kamerada VİDEO



BAKKALA DAHİ GİTSENİZ KAPINIZI KİLİTLEYİN

Kendisinin emekli bir polis olduğunu ifade eden Karalök, "Benim söylemek istediğim bir konu var. İnsanlar evlerine girdiklerinde ya da çıktıklarında kapıyı çekip bırakmasınlar. Girseler de çıksalar da kesinlikle kilitlemeleri gerekiyor. Hırsızlar çok profesyonel olmuş, sadece çektiğin zaman sert bir cisimle kapının arasına girerek çok rahat açabiliyorlar. Sabaha karşı uykular ağır olur, hırsızlar o saatlerde evlere girerler. Aileler, eşleri işe ya da çocukları okula gittiğinde tekrar yatacaklarsa kapılarını kilitleyip yatsınlar. Yıllarca bu tür olaylarla karşılaştım, vatandaşları bir kez daha uyarıyorum. Bakkala dahi gitseniz kapınızı kesinlikle kilitleyin. Kilitlerseniz hırsızın işini zorlaştırırsınız. Bir ev satın aldığınızda ya da kiraladığınızda da muhakkak kapının göbeğini değiştirin." diye konuştu.