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    Şişli'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

    Saldırgan olay yerinden kaçarken, polisin başlattığı soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 07:54
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    Şişli'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

    İstanbul’un Şişli ilçesi Gülbalar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde bulunan Serçe Sokak'ta biri Türk, 3'ü yabancı uyruklu kişi arasında saat 06:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

    Kavganın ardından Galata Deresi Caddesi'nde bulunan börekçi dükkanına giren yabancı uyruklu bir kişi, tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarı çıktı.

    Şişli'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü VİDEO

    DEFALARCA BIÇAKLADI

    Bıçağı alarak dükkandan çıkan saldırgan, Serçe Sokak'a doğru koştu.

    Ardından da, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişiyi defalarca bıçakladı. Yaralanan yabancı uyruklu kişi, yere düştükten sonra ise saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.

    Şişli de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü #1

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Şişli de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü #2

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