Şişli'de bir sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü

Sivil polis ekibinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürerek kaçmak istedi. Bir polis memuru, aracın çarpması sonucu yaklaşık 400 metre kaputun üzerinde gitti.

İstanbul’un Şişli ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücüsü, henüz tespit edilemeyen 06 CLJ 556 plakalı otomobil kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

Polis memurunu yaklaşık 400 metre kaputun üzerinde götüren otomobil sürücüsü, memurun inmesinin ardından kaçmaya devam etti.

Kayıplara karıştı

Kısa süreli takibin ardından Eskişehir Mahallesi'nde lastiği patlayan otomobili terk eden sürücü kayıplara karıştı.

Hafif şekilde yaralanan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.

Otomobilde uyuşturucu madde bulundu

Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil, detaylı inceleme için çekici ile emniyete götürüldü.

Sağlık durumu iyi

Otomobille sürüklenen polis memurunun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.