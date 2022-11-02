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    Şişli'de bir sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü

    Sivil polis ekibinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürerek kaçmak istedi. Bir polis memuru, aracın çarpması sonucu yaklaşık 400 metre kaputun üzerinde gitti.
    • 02.11.2022 - 08:43
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    Şişli'de bir sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü

    İstanbul’un Şişli ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücüsü, henüz tespit edilemeyen 06 CLJ 556 plakalı otomobil kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

    Polis memurunu yaklaşık 400 metre kaputun üzerinde götüren otomobil sürücüsü, memurun inmesinin ardından kaçmaya devam etti.

    Kayıplara karıştı

    Kısa süreli takibin ardından Eskişehir Mahallesi'nde lastiği patlayan otomobili terk eden sürücü kayıplara karıştı.

    Hafif şekilde yaralanan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.

    Şişli de bir sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü #1

    Otomobilde uyuşturucu madde bulundu

    Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

    Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil, detaylı inceleme için çekici ile emniyete götürüldü.

    Şişli de bir sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü #2

    Sağlık durumu iyi

    Otomobille sürüklenen polis memurunun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şişli de bir sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü #3


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