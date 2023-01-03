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    Şişli'de bomba paniği

    Yol kenarında bulunarak büyük paniğe sebep olan motosiklet çantası boş çıktı.
    • 03.01.2023 - 17:44
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:58
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    Şişli'de bomba paniği

    İstanbul'un Şişli ilçesinde, saat 15.00 sıralarında yol kenarındaki şüpheli çanta paniğe neden oldu.

    Nişantaşı Rumeli Cadde'sinde yol kenarına bırakılan motosiklet çantasını fark edenler polise haber verdi.

    Bir süre sonra gelen polis ekipleri, emniyet şeridi çekip yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

    Ekipler önlem aldı

    Daha sonra gelen bomba uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştığı çantaya fünye yerleştirdi.

    Çanta boş çıktı

    Megafonla yapılan "Dikkat, kontrollü patlama" uyarısının ardından patlatılan çanta boş çıktı.

    Yol yayalara açıldı

    DHA'nın haberine göre, polis çantayı incelemek için polis merkezine götürürken olay nedeniyle kapatılan yol, araç ve yayalara yeniden açıldı.

    Şişli de bomba paniği #1

    Şişli de bomba paniği #2

    Şişli de bomba paniği #3

    Şişli de bomba paniği #4


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