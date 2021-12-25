Şişli'de bulduğu kredi kartıyla 4 yerden alışveriş yaptı

Şişli'de bulduğu kredi kartıyla 4 yerden alışveriş yaptı

Bulduğu kredi kartıyla 4 farklı iş yerinden alışveriş yaptığı belirlenen şahıs, kart sahibinin şikayeti üzerine yakalandı.

Pazartesi günü İstanbul Mecidiyeköy'de bir AVM'de alışveriş yapan G.N bir süre sonra kredi kartının olmadığını anlayınca hemen bankayı arayarak kartını kullanıma kapattırmak istedi.

Kartının üç farklı adreste 4 defa kullanıldığını öğrenen G.N Kuştepe Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde alışveriş yapılan yerlerin güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde üç ayrı işyerinden kredi kartıyla alışveriş yapan kişinin eşkali belirlenerek gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polis merkezine götürülen Filistin uyruklu O.A'nın 'kasten yaralama'dan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.













