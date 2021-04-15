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    Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı

    Bacağından yaralanan genç adam, can havliyle metrelerce yürüdüğü bir sokakta yere yığıldı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 11:00
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    Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı

    İstanbul'da, koranavirüs salgını nedeniyle birkaç gün önce cezaevinden izinli çıkan 30 yaşındaki Kamil Aras, Şişli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    CAN HAVLİYLE METRELERCE KOŞTU

    Bacağından yaralanan genç adam can havliyle koşarak kaçmaya başladı. Metrelerce bu şekilde yürüyen Aras, ardından sokak içerisinde yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Aras'la konuşarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Vatandaşlar ise sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gence su vererek kendisiyle sohbet etti. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Şişli de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı #1

    Şişli de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı #2

    Şişli de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı #3

    Şişli de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı #4

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