Şişli'de çıkan yangında parçalar ekiplerin üzerine savruldu

Metruk binada çıkan yangının bitişikteki terk edilmiş binaya sıçraması üzerine itfaiye ekipleri, sıçrayan parçalardan güçlükle kurtuldu.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, saat 13.00 sıralarında 2 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

G üvenlik çemberi oluşturuldu

Bu sırada binanın eski ve ahşap olmasından ötürü yaşanabilecek göçük tehlikesine karşı polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu.

İtfaiye ekipleri binanın kopan parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Alevler yan binaya sıçradı

Ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, alevler hemen bitişikteki 2 katlı başka bir metruk binaya sıçradı.

Merdiven yardımıyla binanın içine giren itfaiye ekipleri yangının büyümesini önledi.

Kopan parçalar etrafa savruldu

O esnada söndürülmüş olan diğer binadan kopan parçalar boş arsaya devrildi. İtfaiye ekiplerinin o sırada binanın çok yakınında olmaması muhtemel bir kazayı önledi.

"Binaların ikisi de boştu zaten"

İHA'nın haberine göre, mahalle sakini Ferhat Dağ, binaların ikisinin de boş olduğunu belirterek, "Burada boş binada yangın çıktı. Yakmışlar gitmişler artık. Nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Yarım saat 40 dakikadır yanıyor. Bina boştu, yandı. İtfaiye ekipleri geldi. Binaların ikisi de boştu zaten. Yangın birinden başladı, diğerine sıçradı." dedi.