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Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti

Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti

Scooter ile seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu can veren 23 yaşındaki genç dansçının ölümü ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, her iki tarafı da eşit kusurlu buldu.