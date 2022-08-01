Petrol
99.47
-4.33%
Euro
18.4277
0.58%
Dolar
17.9324
0.11%
Altın
1.019
0.17%
Borsa
2656
2.47%
Bitcoin
417.312
-2.00%
BTXN Coin
9.73
0.20%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti

    Scooter ile seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu can veren 23 yaşındaki genç dansçının ölümü ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, her iki tarafı da eşit kusurlu buldu.
    • 01.08.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti

    Tarihler 12 Temmuz’u gösterdiğinde, İstanbul’un İstanbul’un Şişli ilçesi Osmanbey Halaskargazi Caddesi’nde Hakan Akçelik'in kullandığı 34 PR 0653 plakalı otomobil, scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül'e çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle scooter’dan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı.

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

    Dans okulunda eğitmendi

    Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Şişli'deki scooter kazasının görüntüleri VİDEO

    “Önüme kırdı, duramadım”

    İlk ifadesinde 'Scooter’ı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenilen Akçelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti #1

    ‘Her ikisi de eşit derecede kusurlu’

    Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

    İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edildi.

    Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi.

    Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti #2

    6 yıla kadar hapis cezası talep edildi

    Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi.

    Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Akçelik hakkında “Taksirle Ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    DHA’nın haberine göre iddianamenin kabul edilmesi halinde tutuklu bulunan şüpheli Akçelik, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

    Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti #3

    Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti #4

    Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti #5


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!

    Uzmanlara göre yıl sonunda kiralar yüzde 30 düşecek
    Emlak

    Uzmanlara göre yıl sonunda kiralar yüzde 30 düşecek

    Prens Charles'ın kurduğu yardım fonuna, bin Ladin'in ailesinden bağış yapıldığı iddia edildi
    Dünya

    Prens Charles'ın kurduğu yardım fonuna, bin Ladin'in ailesinden bağış yapıldığı iddia edildi

    Görüş Bildir