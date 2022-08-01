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- Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti
Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti
- 01.08.2022 - 17:43
- Güncelleme : 01.08.2022 - 18:02
Tarihler 12 Temmuz’u gösterdiğinde, İstanbul’un İstanbul’un Şişli ilçesi Osmanbey Halaskargazi Caddesi’nde Hakan Akçelik'in kullandığı 34 PR 0653 plakalı otomobil, scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül'e çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle scooter’dan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Dans okulunda eğitmendi
Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Şişli'deki scooter kazasının görüntüleri VİDEO
“Önüme kırdı, duramadım”
İlk ifadesinde 'Scooter’ı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenilen Akçelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
‘Her ikisi de eşit derecede kusurlu’
Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edildi.
Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi.
6 yıla kadar hapis cezası talep edildi
Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Akçelik hakkında “Taksirle Ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
DHA’nın haberine göre iddianamenin kabul edilmesi halinde tutuklu bulunan şüpheli Akçelik, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.