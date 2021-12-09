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- Şişli'de direksiyon altında uyuşturucu ele geçirildi
Şişli'de direksiyon altında uyuşturucu ele geçirildi
- DHA
- 09.12.2021 - 09:00
- Güncelleme : 09.12.2021 - 09:59
İstanbul'da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Dolapdere Caddesi üzerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Şoför ve yanında oturan kadınının üst aramasında bir şey bulunamadı.
DİREKSİYONDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Otomobilden uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine ekipler, araçta arama kararı alarak ayrıntılı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde otomobilin direksiyon kilit kısmında gizlenmiş halde 14 parça (26.93 gr) uyuşturucu madde ve satışa hazır halde esrar buldu.
Şişli'de direksiyon altında uyuşturucu ele geçirildi VİDEO
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Araç sürücüsü E.A ile yanındaki E.İ ifadesi alınmak üzere Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Sürücü E.A. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken yanındaki E.İ. serbest bırakıldı
Ayrıca sürücünün üzerindeki 450 liraya da el konulurken, uyuşturucu madde incelenmeye gönderildi. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.