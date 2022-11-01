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Şişli'de döviz bürosu kuryesinin önünü kesip, 50 bin dolar gasbettiler

Şişli'de döviz bürosu kuryesinin önünü kesip, 50 bin dolar gasbettiler

Motosikletli iki şüpheli, döviz bürosunun kuryesini silahla tehdit ederek, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti. Şüphelilerin eşkali belirlenirken, kuryenin motosikletinden de parmak izi alındı.