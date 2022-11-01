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    Şişli'de döviz bürosu kuryesinin önünü kesip, 50 bin dolar gasbettiler

    Motosikletli iki şüpheli, döviz bürosunun kuryesini silahla tehdit ederek, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti. Şüphelilerin eşkali belirlenirken, kuryenin motosikletinden de parmak izi alındı.
    • 01.11.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:19
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    Şişli'de döviz bürosu kuryesinin önünü kesip, 50 bin dolar gasbettiler

    İstanbul’un Şişli ilçesi Kadırgalar Caddesi'nde dün saat 12.30 sıralarında, döviz bürosundan aldığı paraları taşıyan kurye, motosikletli ve silahlı iki şüpheli tarafından durduruldu.

    Kuryeyi silahla tehdit eden şüpheliler, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti.

    Gaspçıların eşkali belirlendi

    R.K. isimli kurye, durumu polise ve döviz bürosu yetkililerine bildirdi.

    Polisler ekipleri, kuryenin verdiği bilgiler ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi.

    Şişli de döviz bürosu kuryesinin önünü kesip, 50 bin dolar gasbettiler #1

    Parmak izi alındı

    Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    DHA’nın haberine göre kuryenin motosikletinden de parmak izi alındı.

    Şişli de döviz bürosu kuryesinin önünü kesip, 50 bin dolar gasbettiler #2

    Şişli de döviz bürosu kuryesinin önünü kesip, 50 bin dolar gasbettiler #3

    Şişli de döviz bürosu kuryesinin önünü kesip, 50 bin dolar gasbettiler #4


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