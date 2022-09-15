Şişli'de, dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı karıştırdı

Dur ihtiranı uymayan sürücü, aracını polislerin üzerine sürdükten sonra park halindeki araçlara çarptı. Tekerleri patlayınca yaya olarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Valikonağı Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında trafik denetimi yapan ekiplerin dur ihtarın uymayan bir sürücü, aracını polislerin üzerine sürdü.

Park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için trafik polisleri havaya ateş etti.

Motosikletli polisler, sürücünün peşine düştü.

Tekeri patlayınca, yaya olarak kaçtı

DHA’nın haberine göre; Dolapdere istikametine kaçan sürücü, aracının tekeri patlayınca otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya devam etti.

Saklandığı binada yakalandı

Takibi bırakmayan trafik polisleri sürücüyü yaya olarak da kovaladı. Bir binaya girerek saklan şüpheli, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyeti olmayan ve hırsızlıktan aranması olduğu belirlenen şüpheli, Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.

“Trafik polisi nefes nefese kalmıştı”

Esnaf Cevat Küsüroğlu, "Trafik polisleri kaçanların arkasından geldi ve yakaladılar. Bir koşuşturmaca oldu. Uygulamadan kaçmışlar. Trafik polisi nefes nefese kalmıştı. Havaya ateş edilmiş." dedi.

Olayı gören Veysel Demirkıran "Polisler kaçan kişinin arkasından koştu ama yakalayamadılar. Sürücü aradan girerek kaçtı. Polis de arkasından ateş etti." diye konuştu.

Otomobilin terk edildiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.