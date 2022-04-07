Şişli'de esnafı 12’nci kattan atan sanığın cezası belli oldu

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atan ve 11'inci kata düşerek ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, iyi hal indirimi uygulanarak, 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Şişli'deki bir ticaret merkezinde 22 Şubat 2021 günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı tarafından 12'nci kattan aşağı atılmıştı.

Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınmıştı.

Taraflar arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Adli kontrolle serbest kaldı

Aşağı atılan İlyas Demirci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Çağdaş Boyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İddianamede, Çağdaş Boyalı hakkında “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis isteniyordu.

Şişli'de esnafa saldırıp, 12. kattan aşağı attı VİDEO

Karar duruşması

Davanın bugün karar duruşması yapıldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı katılırken, mağdur İlyas Demirci ise katılmadı.

Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

‘Kasten öldürmeye teşebbüs etmiştir’

Mağdur İlyas Demirci’nin avukatı Enver Kibiroğlu, “İddianamede anlatılan sanığın eylemi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturmuştur. Bu nedenle sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

‘Meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket etmiştir’

Tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ise söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Sanık avukatı İlyas Demirci’nin müvekkiline hakaret ettiğini ve tokat atarak merdivenlere iterek düşürmek istediğini söyleyerek, “Müvekkilim meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket etmiştir. Bu sebepten dolayı beraatini talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

1 yıl 5 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı’nın “Haksız tahrik altında kasten yaralama” suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti.

Heyet, hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar verdi.