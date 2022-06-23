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- Şişli'de evde zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı
Şişli'de evde zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı
Şişli'de bir kadının iki erkek tarafından bir evde zorla tutulduğu yönünde ihbar alan özel harekat polisleri, düzenledikleri operasyonla kadını kurtardı.
- 23.06.2022 - 19:14
İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde vatandaşlar, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadının yabancı uyruklu 2 erkek tarafından bir evde, 2 gündür zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, adreste verilen dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine özel hareket polislerine haber verildi.
2 kişi teslim oldu
Kadını zorla tuttukları iddia edilen yabancı uyruklu iki kişi, özel hareket polislerini gördüklerinde kapıyı açarak teslim oldu.
DHA'nın haberine göre kurtarılan kadın ile gözaltına alınan 2 erkek, ifadeleri alınmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.