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    Şişli'de evde zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı

    Şişli'de bir kadının iki erkek tarafından bir evde zorla tutulduğu yönünde ihbar alan özel harekat polisleri, düzenledikleri operasyonla kadını kurtardı.
    • 23.06.2022 - 19:14
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    Şişli'de evde zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı

    İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde vatandaşlar, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadının yabancı uyruklu 2 erkek tarafından bir evde, 2 gündür zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Polis, adreste verilen dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine özel hareket polislerine haber verildi.

    2 kişi teslim oldu

    Kadını zorla tuttukları iddia edilen yabancı uyruklu iki kişi, özel hareket polislerini gördüklerinde kapıyı açarak teslim oldu.

    DHA'nın haberine göre kurtarılan kadın ile gözaltına alınan 2 erkek, ifadeleri alınmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

    Şişli de evde zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı #1

    Şişli de evde zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı #2

    Şişli de evde zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı #3

    Şişli de evde zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı #4


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