Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şişli'de evde zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı

Şişli'de evde zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı

Şişli'de bir kadının iki erkek tarafından bir evde zorla tutulduğu yönünde ihbar alan özel harekat polisleri, düzenledikleri operasyonla kadını kurtardı.