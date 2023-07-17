Şişli'de gece kulübü önünde dehşet: 4 kişi yaralandı Bölgedeki gece kulübü önünde 2 saat arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların önce motosikletle ardından da otomobille düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

İstanbul Şişli'de dehşet dolu anlar yaşandı.

Cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünün valeleriyle husumeti olduğu iddia edilen saldırganlar, motosikletle geldi.

2 kişi yaralandı

Kulübün önünden geçtiği esnada ateş açan saldırganlar, 2 kişiyi yaraladı. Kulüp önünde silahlı bir kişi de saldırgana ateşle karşılık verdi.

Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çifte saldırıda 4 kişi yaralandı

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganlar, bu kez otomobille kulübün önüne geldi. Hızlı şekilde geçen araçtaki saldırganlar kulüp önündekilere bir kez daha ateş açtı.

Çiftin yaralandığı an kamerada

Bu saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaşanan çifte saldırı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Otomobille geçen saldırganlarda aynı şekilde ateş açtığı kulüp önünde panik yaşandığı, yaralıların ise yere yığıldığı kaydedildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.