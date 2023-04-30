DHA

İstanbul'da Şişli Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir kulübünde eğlenmek için gece kulübüne gelen iki taraf arasında yer tartışması yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarına sarılan taraflar, birbirine ateş etti.

Olayda 3 kişi yaralanırken, müşteriler büyük korku yaşadı.

O anlar kameralara yansıdı

O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, yaşanan kargaşa nedeniyle müşterilerin masaların altına saklandığı görülüyor.

Yaralılar gece kulübünden çıkarıldı

Daha sonra yaralılar gece kulübünden çıkarılıyor.

Ğece kulübünde yer tartışması kanlı bitti: 3 yaralı #1
Ğece kulübünde yer tartışması kanlı bitti: 3 yaralı #2
Ğece kulübünde yer tartışması kanlı bitti: 3 yaralı #3