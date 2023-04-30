Şişli'de gece kulübünde yer tartışması kanlı bitti: 3 yaralı Şişli’de bir gece kulübünde çıkan yer tartışmasında 3 kişi yaralandı. O anlar ise müşteriler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

DHA İstanbul'da Şişli Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde eğlenmek için gece kulübüne gelen iki taraf arasında yer tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarına sarılan taraflar, birbirine ateş etti. Olayda 3 kişi yaralanırken, müşteriler büyük korku yaşadı. O anlar kameralara yansıdı O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yaşanan kargaşa nedeniyle müşterilerin masaların altına saklandığı görülüyor. Yaralılar gece kulübünden çıkarıldı Daha sonra yaralılar gece kulübünden çıkarılıyor.