DHA
İstanbul'da Şişli Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde eğlenmek için gece kulübüne gelen iki taraf arasında yer tartışması yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarına sarılan taraflar, birbirine ateş etti.
Olayda 3 kişi yaralanırken, müşteriler büyük korku yaşadı.
O anlar kameralara yansıdı
O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülerde, yaşanan kargaşa nedeniyle müşterilerin masaların altına saklandığı görülüyor.
Yaralılar gece kulübünden çıkarıldı
Daha sonra yaralılar gece kulübünden çıkarılıyor.