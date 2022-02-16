Şişli'de genç kıza bakarak mastürbasyon yapan şahıs yakalandı

Mağazada satış görevlisi olarak çalışan genç kıza cinsel tacizde bulunan şahıs, polis ekiplerinin kamera takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Şişli Mecidiyeköy'deki bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan Kübra S. (23), çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada kendisini takip eden kişinin hareketlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı.

GENÇ KIZA BAKARAK MASTÜRBASYON YAPTI

Görüntülerde, eline aldığı giysilerle önünü kapatan şüphelinin, reyonu düzenleyen genç kıza bakarak mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.

Şişli'de bir şahıs, genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı

İŞ YERİNDEKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, görüntü inceleme ve analiz ekibi güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 74 iş yeri ve KGYS kameraları ile takip edilen şüphelinin, Kağıthane Harmantepe Mahallesi'ne gittiği belirlendi.

BENZER OLAYLAR İNCELENDİ

Polis ekipleri, bir yandan kamera görüntülerini incelerken diğer yandan da şüphelinin yakalanması için geçmişe dönük cinsel taciz olaylarını incelemeye aldı. Bu dosyalardaki şüpheliler de araştırılarak şahısların belirlenmesine çalışıldı.

Kağıthane'de ara sokaklarda kamera açısından çıkan şüpheli için polis ekipleri görevlendirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İncelenen kamera kayıtlarından şüphelinin E.Ç olduğu tespit edildi. E.Ç’nin eşkalini alan polis ekipleri, şüpheliyi aynı kıyafetlerle ara sokaktan geçerken gördü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, gözaltına alınarak Şişli Polis Merkezi’ne götürüldü. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından E.Ç., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.